本社讯- 穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫在拉美访问框架下，于当地时间6月2日（周二）晚间同委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗举行双边会晤。此次会面正值卡利巴夫议长出席金砖国家议长论坛之际，双方就深化两国战略合作关系及两国合作事宜进行了磋商。
第十一届金砖国家议会论坛于6月3日至5日在巴西利亚举行，由巴西联邦参议院主办，主题为“金砖国家议会在构建更包容、可持续的全球治理体系中的作用”。
金砖国家是由新兴经济体中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主导的国际组织。凭借占全球近半数的人口、约40%的世界经济总量以及丰富的人力与自然资源，该组织对全球经济具有重要影响力。
伊朗议长与委内瑞拉总统举行会晤
2025年6月3日 15:12
News ID: 85851871
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰6月3日报道- 伊朗议会议长在加拉加斯与委内瑞拉总统举行会谈。
本社讯- 穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫在拉美访问框架下，于当地时间6月2日（周二）晚间同委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗举行双边会晤。此次会面正值卡利巴夫议长出席金砖国家议长论坛之际，双方就深化两国战略合作关系及两国合作事宜进行了磋商。
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