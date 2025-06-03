伊朗议长与委内瑞拉总统举行会晤

本社讯- 穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫在拉美访问框架下，于当地时间6月2日（周二）晚间同委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗举行双边会晤。此次会面正值卡利巴夫议长出席金砖国家议长论坛之际，双方就深化两国战略合作关系及两国合作事宜进行了磋商。



第十一届金砖国家议会论坛于6月3日至5日在巴西利亚举行，由巴西联邦参议院主办，主题为“金砖国家议会在构建更包容、可持续的全球治理体系中的作用”。



金砖国家是由新兴经济体中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主导的国际组织。凭借占全球近半数的人口、约40%的世界经济总量以及丰富的人力与自然资源，该组织对全球经济具有重要影响力。