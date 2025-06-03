伊朗外长：维护黎巴嫩独立、主权与领土完整具有特殊战略意义

本社讯- 伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐抵达贝鲁特拉菲克·哈里里国际机场后，在与记者举行的新闻发布会上宣布，此次访问旨在会晤黎巴嫩政要与民众。他强调：“伊朗伊斯兰共和国的外交战略始终将周边国家置于优先位置，特别是西亚地区及我们的战略合作伙伴。此次贝鲁特之行是我地区外交巡访的重要环节，在成功完成与埃及方面的建设性磋商后，今日将同黎巴嫩领导人展开系列高级别会谈。”



阿拉格齐外长指出，"伊朗与黎巴嫩的双边关系植根于深厚的历史渊源，始终恪守相互尊重的基本原则。我们致力于在共同利益框架下持续推进两国战略合作。"他强调："维护黎巴嫩的独立、主权和领土完整，对我国乃至整个地区都至关重要。伊朗将坚定不移地支持黎巴嫩人民捍卫国家主权的正义斗争，持续抵制犹太复国主义政权的一切扩张主义行径。"



阿拉格齐补充道，"这是友好国家对黎巴嫩伙伴的正当支持，绝不意味着干涉黎内政。地区任何国家都无权干涉他国内部事务。"



伊朗外交部长还表示，“今天，我将会见尊敬的黎巴嫩总统、议长、总理及外交部长阁下。希望在地区局势和黎巴嫩新形势背景下，两国关系能够翻开新的篇章。”