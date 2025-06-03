上合组织拟建联合银行与货币结算体系

本社讯- 伊朗央行行长穆罕默德·礼萨·法尔津为参加上海合作组织成员国央行行长会议访问中国。他此行旨在探讨加强该组织成员国间货币与银行合作机制的方案，并与成员国央行行长举行双边会晤。他指出，本次会议的核心议题之一是成立一个综合性联合银行，以促进成员国间的货币与银行业务往来。



央行行长将上海合作组织描述为重要的区域性组织，并强调该组织包含中国、印度、俄罗斯等十大经济体成员国，覆盖全球45%人口，并在世界经济中占据极高比重。



关于会议议程，法尔津表示：”会议重点关注两个主题：一是推动全体成员参与的上海合作组织联合银行的建设，二是构建金融往来基础设施——这两项提案均得到我方支持。 ”



他强调，支持兼具发展目标与商业功能的银行机构。建立上合组织成员国间的清算与融资基础设施，将打破世界银行和国际货币基金组织的长期单边主义，为地区及东方国家的多边主义货币银行政策创造机遇。