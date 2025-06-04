伊朗总统：我们绝不放弃国家的核权利

本社讯- 伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬强调，“我们绝不会在核权利问题上作出丝毫让步——让他们继续痴心妄想吧。”他同时指出，伊朗的核技术发展始终秉持和平目的。



针对美方立场，总统强硬回应道：“美国声称我们无权进行铀浓缩活动，但任何崇尚自由的民族都不会向霸权低头。”



佩泽希齐扬总统强调，“只要我们谨遵伊玛目霍梅尼的教诲，坚守其道路，任何强权都无法使我们屈服。”



他指出，“当前，美国、以色列占领政权及其盟友正图谋在我国制造分裂，借此推进其险恶意图。”



佩泽希齐扬表示，“全国上下团结一致，定能粉碎他们的侵略企图——我们的凝聚力终将迫使这些势力低头。”



在谈及伊斯兰世界时，佩泽希齐扬总统特别强调：“只要伊斯兰国家能够团结一致，以色列那点力量根本无从施展其图谋。”



他严正指出，“美国势力介入本地区后，先是以各类毁灭性武器全面武装以色列，继而鼓吹所谓‘伊朗威胁论’向伊斯兰国家渗透。他们向伊斯兰国家输送导弹、枪支和炸弹，挑动地区内斗、制造分裂，却又将以色列塑造为"地区安全支柱。”



伊朗总统强调，“我们绝不会在核权利问题上作出丝毫让步。敌人必须清醒认识到——无论威胁还是利诱，都休想剥夺穆斯林及伊斯兰国家获取科学与技术的正当权利。”