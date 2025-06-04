伊斯兰革命最高领袖：伊朗革命令西方世界猝不及防

本社讯- 伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉赛义德·阿里·哈梅内伊周三在伊玛目霍梅尼陵墓举行的伊朗伊斯兰共和国奠基人伊玛目霍梅尼逝世三十六周年纪念仪式上强调，“我们的革命领袖伊玛目霍梅尼是一位伟人，在其归真三十余年后，他对世界的影响依然清晰可感。”他表示：“人们能清楚看到这场革命对世界的深远影响，美国国际地位急剧衰落正是受其影响所致，而对犹太复国主义的憎恶亦源自这场革命。”



- 当今在西方世界，出现了厌恶西方价值的动向，而伊玛目霍梅尼引发了这样一场革命。



- 伊朗伊斯兰革命让西方世界措手不及，他们未曾料到一位独行的宗教学者，在缺乏装备和财力资源的情况下，竟能动员整个民族投身斗争。



- 他们不曾预料，这场革命与这位伊玛目能够将长期掌控伊朗一切的美国和犹太复国主义者逐出国境。



- 在我看来，就我们革命所遭遇的种种阴谋而言，其规模与性质在世界革命史上可谓前所未有。



- 伊朗伊斯兰共和国抵御了所有阴谋、算计与敌对行动。



- 情绪会影响社会起义的理性目标，结果是当情绪消退时，革命为之奋斗的运动方向就会改变。例如，法国革命因情绪影响而遗忘了其初衷。



- 伊玛目霍梅尼守护了伊斯兰革命，使其免遭破坏性情绪的侵蚀。



- 伊玛目霍梅尼的理性体现在两大支柱上：一是法基赫的监护，二是民族独立。



- 若无法基赫的监护，这场革命便会偏离宗教道路。



- 民族独立并非意味着孤立，而是伊朗民族和国家要依靠自身力量屹立。



- 民族独立意味着国家无需等待美国及其盟国的绿灯或红灯，“我们能行”是民族独立的重要原则之一。



- 在核问题上，美国的计划百分百违背了“我们能行”的精神。



- 抵抗意味着不向强权意志低头——若对某事有信念、认为其必要或不可行，就应依自身理念行事，绝不屈服于敌人的意志、霸凌与胁迫。



- 提升国防实力是民族独立的另一项原则。



- 如今我们的青年已深刻理解自信与抵抗的意义，革命的本色与精神得以保留。



- 伊朗通过持续不懈的努力，成功建立了完整的核燃料循环体系，核工业不只关乎能源领域。



- 核工业是基础性产业，多个科学领域的发展都受其影响。



- 铀浓缩是核问题的关键，敌方也正以此为主要施压点。



- 在波斯历八十年代（公历2001至2011年间），我们曾因20%丰度核燃料问题，切身领教过美国的不可靠。



- 美国的根本诉求在于阻止伊朗发展核工业，以便永久受制于美国。对于这种荒谬言论，我们的回应非常明确：他们在这件事上根本无能为力。



- 伊朗是否进行铀浓缩与你们有什么相干？你们有何资格横加干涉？



- 犹太复国主义政权在食品分发中心直接开枪屠杀巴勒斯坦平民的暴行，暴露了他们无法言说的残忍与邪恶。人竟能卑劣恶毒到如此地步！美国是这场罪行的共犯，必须被驱逐出该地区。



- 当今伊斯兰各国政府在巴勒斯坦问题上肩负重大责任，此刻不是含糊其辞、瞻前顾后或保持中立的时候，现在更不是沉默的时刻。



- 若任何一个伊斯兰国家政府以任何形式支持犹太复国主义政权，那么，它就要确信——永恒的耻辱将烙印在其额头之上。



- 各国政府应当明白：依靠犹太复国主义政权不会为任何国家带来安全，该犯罪政权正按照安拉意志走向覆灭，在安拉的意志与襄助下，距离其毁灭的那一天已为时不远。