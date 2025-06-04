伊朗议会议长：全球霸权势力企图向独立国家施压

本社讯- 伊朗议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫在前往拉丁美洲参加金砖国家议长论坛访问期间，于当地时间6月3日（周二）在哈瓦那会见古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔时表示，在当前国际形势下，美国对各国采取单边主义行径，各国必须加以抵制，以维护自身的独立与自由。



他补充道，"美国支持犹太复国主义政权的罪行，今天，我们这些遭受美国压迫的国家必须团结一致。"



他指出，上海合作组织、金砖国家、欧亚经济联盟和穆斯林发展中八国集团（D8）覆盖了全球约50%的人口，并强调："这些组织还占据了全球经济总量的39%。因此，我们必须在双边、区域和全球层面的经济、政治、安全、防务等领域开展紧密合作，各国领导人也应高度重视这些问题。"



卡利巴夫表示，"如今，经济问题已超越政治和安全问题，全球霸权势力正企图通过制裁和操控舆论向独立国家施压并影响其社会民意。"



卡利巴夫将经济问题列为双边关系的首要任务，并表示："在双边关系层面，2023年签署的全面协议文件是两国合作的基础，也是伊朗政府与议会推进双边合作的核心框架。"



他强调，"伊朗伊斯兰共和国的方针是发展与敢于对抗美国之流霸权国家的关系，无论这些国家远近与否，都是我们的优先选择，这是伊斯兰革命最高领袖确立的不可更改的方针。"