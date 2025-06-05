伊朗将强硬回应国际原子能机构理事会对核问题的政治化处理

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国负责法律和国际事务的副外长卡齐姆·加里巴巴迪于6月3日周二晚就伊朗伊斯兰共和国对国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西最新报告的立场接受国家电视台采访。针对有关理事会下周会议可能通过对伊强硬决议的猜测，他表示："伊朗伊斯兰共和国是《不扩散核武器条约》缔约国，并履行全面保障监督协定框架下的义务。我们已充分履行承诺。国际原子能机构本应是技术性法律机构，却已被政治化倾向所主导。"



加里巴巴迪指出，"犹太复国主义政权未加入任何大规模杀伤性武器裁军条约，拥有包括核武器在内的大规模杀伤性武器，威胁并侵略邻国，对我国核设施进行破坏，我国核科学家遭其特工暗杀，和平核设施屡遭攻击和威胁。国际原子能机构此时何在？"



他强调，"格罗西先生及其前任从未敢谴责这些威胁和袭击，既未要求召开理事会紧急会议，甚至未出具一纸报告。但当涉及恪守承诺的伊朗伊斯兰共和国时，他们却应某些国家之邀，在理事会炮制案卷，对伊施压。由于无法指出伊朗当前活动存在问题，便翻出二三十年前的旧账，编造文件提出指控，实质是为打压伊朗制造借口。"



伊朗负责法律和国际事务的副外长表示，"第二点，我们的核活动根本不存在任何疑点。总干事发布的这份报告仅涉及两项指控，且时间可追溯至25年前——既不是5年前，也不是10年前。就在国际原子能机构内部，我们曾目睹两起涉及其他国家的案件被提交理事会。这两个国家曾进行秘密铀浓缩活动。而如今，机构对伊朗提出的两项指控（其实并非新内容，在过去五六年间机构持续就这些地点出具报告），所涉内容根本与浓缩活动无关，仅是发现微量天然铀（非浓缩铀）的痕迹。对于那两国，机构并未采取任何行动，案件在理事会草率结案——尽管按其未申报重要核活动（即浓缩活动）的性质，本应被提交联合国安理会。但轮到伊朗时，却必须执行政治化标准。"



他强调，"我们不能说原子能机构仅发挥技术作用，而将所有政治行为归咎于成员国——显然，机构的报告和总干事的立场，为某些操纵理事会政治氛围的投机国家提供了口实。"



加里巴巴迪表示，"若对方在下周采取特殊行动，伊朗伊斯兰共和国也必将就核活动范围及国际原子能机构的核查权限作出必要决定。"



伊朗负责法律和国际事务的副外长补充道，"需要指出的是，每当机构或某些国家对伊朗采取政治化举措时，伊朗从未保持沉默。作为回应，我们既减少了与机构的部分合作，调整了某些核活动安排，甚至加快或扩大了特定项目的进展和规模。"



他补充道，"在这种情况下，如果对方以政治化手段对待我方，就不应指望我们继续保持完全克制而不作回应。我方的行动和政策将依据对方行为作出相应调整。"



加里巴巴迪指出，"尽管我们不预判这些国家会对我们采取激烈的破坏性措施，或将如此微不足道的事项提交安理会——因为此举实际上将损害国际原子能机构理事会的公信力，毕竟这些指控涉及的是25年前的旧事，根本不具备提交安理会的正当性。"他同时强调："当然，欧美国家一贯行事无所顾忌，此前也曾采取非理性做法，我们不排除其再次重蹈覆辙的可能。"