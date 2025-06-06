伊朗议长：美国试图剥夺伊朗合法铀浓缩权利

本社讯- 伊朗议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫于6月5日在巴西利亚举行的金砖国家议长会议闭幕式上表示，“我再次对东道国在会议筹备方面所做出的努力表示衷心感谢。此次与金砖国家议会同仁的交流为深化合作、交换意见提供了宝贵机会。我们共同致力于推动国际秩序改革，建设一个能够应对21世纪复杂挑战的多边体系。”



伊朗议会议长补充道，“当前国际秩序形成于二战后，由少数大国主导，已无法适应当今世界的需求与现实。现有架构在面对新兴挑战时，不仅效能低下，某些情况下甚至成为危机的一部分。”



他强调，“多数国家诉求的结构性漠视、安理会等机构的代表性失衡、全球资源分配的不公、制裁与金融霸权的政治化使用、选择性多边主义及双重标准，种种现象无不表明，现行多边体系已经深陷效能危机与问责困境。”



卡利巴夫指出，加沙所遭遇的人道灾难，正是当前国际体系失效的鲜明例证。他表示：“数月以来，深陷压迫的加沙民众持续遭受猛烈轰炸、封锁与饥荒。数以千计的儿童、妇女和无辜平民，已成为犹太复国主义政权系统性暴行和公然种族灭绝的受害者。”他批评道：“面对确凿的证据、国际社会的警告与全球民众的强烈呼声，相关国际机构却始终保持沉默，未能采取实质行动。”