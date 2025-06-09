以色列军方扣押亲巴勒斯坦活动人士后 已将"马德琳"号船只拖至阿什杜德港

据本社周一上午援引巴勒斯坦在线新闻网站报道，自由船队联盟（马德琳号）发表声明称，以色列军方扣押了船上支持巴勒斯坦的活动人士。



阿拉伯电视台援引以色列媒体报道称，以色列海军已扣押支持巴勒斯坦的活动人士及“马德琳”号船员，并将该船转移至巴勒斯坦被占领土南部的阿什杜德港。



联合新闻社报道称，“马德琳”号最新图像显示，该船在国际水域遭以色列军方拦截。



卡塔尔半岛电视台援引国际反加沙封锁委员会主席的话补充道，预计被以色列军方扣押的亲巴勒斯坦活动人士将被转移至阿什杜德港接受调查。



圣城之声电台表示，一名军方消息人士向以色列陆军电台证实，“马德琳”号正被转移至阿什杜德港。



载有亲巴勒斯坦活动人士及象征性人道主义援助物资的“马德琳”号，于6月1日从意大利南部西西里岛启航驶往加沙地带。该船预计将于本周一抵达加沙海岸，届时将获得国际媒体的全程报道。



“马德琳”号货船上载有12名来自英国、法国和瑞典等不同国家的亲巴勒斯坦活动人士。他们宣布将在社交平台上直播与以色列士兵的对峙，以提升国际舆论关注，并对犹太复国主义政权施加国际压力。



组织此次航行的自由船队联盟警告称，任何阻挠行为都将构成对国际人道法的公然违反。



随船的法国欧洲议会议员里玛·哈桑呼吁各国保障船只安全通行。



瑞典环保人士格蕾塔·通贝里通过发送给《星期日泰晤士报》的音频强调，“我们完全清楚任务的风险，并自愿承担，但面对种族灭绝、不公和数百万人饥馑，沉默才是更大的危险。”