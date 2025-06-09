伊朗外交部发言人：欧洲三国与美国滥用国际原子能机构谋求政治私利

本社讯- 针对本周维也纳理事会会议上西方推动反伊朗决议的提问，伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃指出，过去一两年，伊朗伊斯兰共和国始终与国际原子能机构保持合作，但欧美国家多次滥用该机构以谋取政治目的。



他强调，在西方国家的政治施压下，国际原子能机构先行拟定报告，而这些国家随后又肆意利用该报告。



巴加埃强调，伊朗与国际原子能机构的互动始终基于《不扩散核武器条约》(NPT)及《全面保障监督协定》所规定的义务。



据悉，英国、法国和德国与美国正推动近20年来首份指控伊朗“违反”保障监督义务的决议草案——而该问题早在2015年《联合全面行动计划》(JCPOA)框架内已被正式宣告解决。



德黑兰已严正警告：任何此类行径都将招致伊朗严厉且果断的反制行动。