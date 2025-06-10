伊朗外长阿拉格齐同中国大使强调深化双边关系 坚定落实25年全面合作计划

本社讯- 在我国总统即将对中国进行重要访问的前夕，中华人民共和国驻德黑兰大使丛培武周一与我国外交部长阿拉格齐举行会晤，双方就两国全面合作计划框架下双边关系的最新进展，以及德黑兰与北京在地区和国际合作领域的重要议题进行了讨论和交流。



阿拉格齐外长指出，伊朗伊斯兰共和国与中国在各领域的双边关系发展态势十分积极，两国领导人和高层官员对扩大关系并切实落实25年合作计划的意愿至关重要。他强调，伊朗伊斯兰共和国决心充分利用一切潜力，扩大同中国的合作与关系。



阿拉格齐赞赏中国在地区和国际事务中的建设性立场，认为持续加强磋商以应对国际上的单边主义和霸凌行径十分必要。



外交部长表示相信，佩泽希齐扬总统即将对中国的访问将成为进一步提升双边关系的里程碑。



中国大使也对伊中两国良好而稳固的关系表示满意，认为佩泽希齐扬总统此次访华对推进两国全面合作计划具有重要意义，并评价此类合作有助于加强地区及世界的和平、稳定与发展。



此次会晤还就伊朗核问题的最新进展进行了讨论，并强调了中方继续在该领域发挥建设性作用的重要性。

