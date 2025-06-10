伊朗外交部长赞扬巴勒斯坦人民对犹太复国主义政权的顽强抵抗

本社讯- 解放巴勒斯坦人民阵线副秘书长贾米勒·马兹哈尔率领由该阵线政治局成员组成的代表团于周二下午同伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐举行会晤。



伊朗外长在会谈中盛赞巴勒斯坦人民面对犹太复国主义政权野蛮罪行的抵抗精神与坚韧意志，并强调：伊朗伊斯兰共和国将解放巴勒斯坦人民阵线视为最早开展反抗犹太复国主义政权斗争的巴勒斯坦抵抗组织之一，谨此对该阵线及其英勇牺牲的秘书长与仍被关押的秘书长致以崇高敬意。



阿拉格齐外长重申伊朗伊斯兰共和国对巴勒斯坦事业以及建立以圣城为首都的独立巴勒斯坦国的原则性坚定立场，并强调：伊朗伊斯兰共和国将持续在政治、外交、国际法领域以及地区与国际组织，特别是伊斯兰合作组织等多边平台上，为巴勒斯坦人民及其抵抗运动提供全力支持。



伊朗外长向巴勒斯坦和黎巴嫩抵抗运动的烈士领袖及斗士致以敬意，强调必须加强巴勒斯坦各派别之间的团结，以共同应对犹太复国主义政权的阴谋。他指出，“阿克萨洪水”行动及犹太复国主义政权对加沙的侵略使地区局势发生重要变化，促使巴勒斯坦问题在伊斯兰世界乃至全球重新回到核心议程。他坚信，尽管犹太复国主义政权犯下令人发指的罪行，最终的胜利必将属于巴勒斯坦人民及其抵抗运动。



解放巴勒斯坦人民阵线副秘书长沙米尔·马兹哈尔深切缅怀伊玛目霍梅尼、伊朗已故总统莱希烈士、已故外长阿米尔·阿卜杜拉希扬烈士和卡西姆•苏莱曼尼烈士，以及为抵抗事业殉道的领袖——黎巴嫩真主党已故秘书长赛义德·哈桑·纳斯鲁拉、赛义德·哈希姆·萨菲丁、伊斯梅尔·哈尼亚和叶海亚·辛瓦尔。他代表被犹太复国主义政权囚禁二十余年的该阵线秘书长艾哈迈德·萨达特，以及坚韧不屈的巴勒斯坦人民，向伊朗伊斯兰共和国领袖、政府及人民在支持巴勒斯坦事业与抵抗运动中所提供的全力支持表示衷心感谢。



马兹哈尔特别高度赞扬伊朗已故外长阿米尔·阿卜杜拉希扬、现任外长阿拉格齐及伊朗外交部在地区及国际舞台上为坚定支持受压迫巴勒斯坦人民所发挥的积极作用。



他就约旦河西岸、圣城和加沙地带的局势进行了通报，指出在美国支持下，犹太复国主义政权在加沙实施日益严酷的暴行。他强调：“尽管以色列占领政权加剧种族灭绝行径，对无辜妇女和儿童实施断粮断水等暴力手段，巴勒斯坦人民仍以顽强抵抗挫败侵略者的阴谋。这种不屈不挠的抗争将持续至侵略完全停止、巴勒斯坦人民的合法权利彻底实现之日。”

