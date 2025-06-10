本社讯- 伊朗武装部队总参谋长赛义德·阿卜杜拉希姆·穆萨维少将在致情报部长阿亚图拉赛义德·埃斯梅尔·哈提卜的公开信中指出，“伊朗情报部在一次高难度情报行动中取得重大胜利，再次击碎了嗜血的犹太复国主义政权所塑造的“情报不可战胜”神话。这一成就令伊朗人民及所有反对该邪恶政权的力量深受鼓舞。”
他还指出，“这一宝贵成果有赖于真主的眷顾，以及情报部坚定的意志与不懈的奋斗，这不仅是对犹太复国主义占领政权又一记响亮的耳光，更预示着这一恶性肿瘤将加速走向溃败，同时印证了我国威慑能力的不断提升——面对任何潜在侵犯，我们将能够实施更精准、更致命的打击。”
伊朗武装部队总参谋长在信中强调，“此次重大胜利确立了伊朗伊斯兰共和国在情报领域的绝对优势。我谨向阁下、情报部全体同仁、为国家荣耀作出贡献的情报界人士以及伟大的伊朗人民表示祝贺，并祈求安拉襄助，在尊敬的伊玛目哈梅内伊的英明领导下，伊朗能不断取得新的成就。”
伊朗情报部长阿亚图拉赛义德·埃斯梅尔·哈提卜于6月8日（周一）宣布，“伊朗情报部成功获取犹太复国主义政权一批具有高度情报价值、作战意义和战略重要性的机密档案，目前这些文件已被安全转移至我国境内。”
伊朗武装部队总参谋长：情报部的成就是对以色列丑恶政权的又一记响亮耳光
2025年6月10日 18:24
News ID: 85857946
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰6月10日报道- 伊朗武装部队总参谋长在公开信中祝贺伊朗在对抗犹太复国主义政权方面取得情报胜利，称这一成就是“对该丑恶政权的又一记响亮耳光”，并预示“这个恶性肿瘤将加速走向溃败”。
本社讯- 伊朗武装部队总参谋长赛义德·阿卜杜拉希姆·穆萨维少将在致情报部长阿亚图拉赛义德·埃斯梅尔·哈提卜的公开信中指出，“伊朗情报部在一次高难度情报行动中取得重大胜利，再次击碎了嗜血的犹太复国主义政权所塑造的“情报不可战胜”神话。这一成就令伊朗人民及所有反对该邪恶政权的力量深受鼓舞。”
Your Comment