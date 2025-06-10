伊朗武装部队总参谋长：情报部的成就是对以色列丑恶政权的又一记响亮耳光

本社讯- 伊朗武装部队总参谋长赛义德·阿卜杜拉希姆·穆萨维少将在致情报部长阿亚图拉赛义德·埃斯梅尔·哈提卜的公开信中指出，“伊朗情报部在一次高难度情报行动中取得重大胜利，再次击碎了嗜血的犹太复国主义政权所塑造的“情报不可战胜”神话。这一成就令伊朗人民及所有反对该邪恶政权的力量深受鼓舞。”



他还指出，“这一宝贵成果有赖于真主的眷顾，以及情报部坚定的意志与不懈的奋斗，这不仅是对犹太复国主义占领政权又一记响亮的耳光，更预示着这一恶性肿瘤将加速走向溃败，同时印证了我国威慑能力的不断提升——面对任何潜在侵犯，我们将能够实施更精准、更致命的打击。”



伊朗武装部队总参谋长在信中强调，“此次重大胜利确立了伊朗伊斯兰共和国在情报领域的绝对优势。我谨向阁下、情报部全体同仁、为国家荣耀作出贡献的情报界人士以及伟大的伊朗人民表示祝贺，并祈求安拉襄助，在尊敬的伊玛目哈梅内伊的英明领导下，伊朗能不断取得新的成就。”



伊朗情报部长阿亚图拉赛义德·埃斯梅尔·哈提卜于6月8日（周一）宣布，“伊朗情报部成功获取犹太复国主义政权一批具有高度情报价值、作战意义和战略重要性的机密档案，目前这些文件已被安全转移至我国境内。”