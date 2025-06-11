伊朗外长：达成协议需保证浓缩活动受监督，制裁有效解除

本社讯- 阿巴斯·阿拉格齐外长在社交媒体X上发文指出："特朗普总统入主白宫时曾声明伊朗不应拥有核武器。这一立场实际上与我国自身原则一致，可作为达成协议的基础。"



他补充道："随着周日谈判的重启，显然，确保伊朗核计划和平性质持续性的协议已触手可及，甚至可能迅速达成。"



阿拉格齐重申："这份对双方都有利的协议能否实现，取决于伊朗铀浓缩计划能否在国际原子能机构全面监督下持续实施，以及制裁能否得到有效解除。"



本社讯- 外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃于周二（6月11日）宣布："经协商，下一轮伊朗与美国间接谈判定于6月15日（周日），在马斯喀特举行。"