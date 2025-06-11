本社讯- 阿巴斯·阿拉格齐外长在社交媒体X上发文指出："特朗普总统入主白宫时曾声明伊朗不应拥有核武器。这一立场实际上与我国自身原则一致，可作为达成协议的基础。"
他补充道："随着周日谈判的重启，显然，确保伊朗核计划和平性质持续性的协议已触手可及，甚至可能迅速达成。"
阿拉格齐重申："这份对双方都有利的协议能否实现，取决于伊朗铀浓缩计划能否在国际原子能机构全面监督下持续实施，以及制裁能否得到有效解除。"
本社讯- 外交部发言人伊斯梅尔·巴加埃于周二（6月11日）宣布："经协商，下一轮伊朗与美国间接谈判定于6月15日（周日），在马斯喀特举行。"
伊朗外长：达成协议需保证浓缩活动受监督，制裁有效解除
2025年6月11日 20:00
News ID: 85859372
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰6月11日报道- 外交部长强调："能够保障伊朗核计划和平性质持续性的协议是可行的。要使这份对双方都有利的协议达成，前提是伊朗的铀浓缩活动必须在国际原子能机构的全面监督下继续进行，同时必须有效解除制裁。"
本社讯- 阿巴斯·阿拉格齐外长在社交媒体X上发文指出："特朗普总统入主白宫时曾声明伊朗不应拥有核武器。这一立场实际上与我国自身原则一致，可作为达成协议的基础。"
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