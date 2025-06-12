本社讯-伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在国际原子能机构理事会审议伊朗核问题前夕，通过社交平台X就欧洲三国的错误方针发出警告，并指出："欧洲三国在七年时间里完全有机会履行伊核协议承诺，但无论出于故意还是无能，他们均已彻底失败。"
外长进一步表示："欧洲三国非但未展现悔意或推动外交解决的意愿，反而提出荒谬要求——企图因伊朗在协议框架内行使合法权利而实施惩罚。面对对方违约行为，他们正在加剧对抗态势。"
阿拉格齐：欧洲三国的战略误判将迫使伊朗作出坚决回应
2025年6月12日 09:51
News ID: 85859660
伊朗伊斯兰共和国官方通讯社（IRNA）德黑兰6月12日报道- 外交部长强调："若欧洲三国再次犯下重大战略误判，伊朗将被迫采取坚决反制措施。"他明确指出："恶意行为者必须对当前局势承担全部责任，正是他们自身行径导致其国际信誉丧失殆尽。"
本社讯-伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在国际原子能机构理事会审议伊朗核问题前夕，通过社交平台X就欧洲三国的错误方针发出警告，并指出："欧洲三国在七年时间里完全有机会履行伊核协议承诺，但无论出于故意还是无能，他们均已彻底失败。"
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