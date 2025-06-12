阿拉格齐：欧洲三国的战略误判将迫使伊朗作出坚决回应 

本社讯-伊朗外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在国际原子能机构理事会审议伊朗核问题前夕，通过社交平台X就欧洲三国的错误方针发出警告，并指出："欧洲三国在七年时间里完全有机会履行伊核协议承诺，但无论出于故意还是无能，他们均已彻底失败。"



外长进一步表示："欧洲三国非但未展现悔意或推动外交解决的意愿，反而提出荒谬要求——企图因伊朗在协议框架内行使合法权利而实施惩罚。面对对方违约行为，他们正在加剧对抗态势。"

