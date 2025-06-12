中国、俄罗斯、古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉联合发声，支持伊朗核计划和平性质

本社讯- 白俄罗斯共和国、中国人民共和国、古巴共和国、伊朗伊斯兰共和国、尼加拉瓜共和国、俄罗斯联邦和委内瑞拉玻利瓦尔共和国联合支持伊朗伊斯兰共和国在国际原子能机构理事会会议上关于《与伊朗伊斯兰共和国全面保障协议》的第6(f)项议程的立场。



声明指出：我们重申伊朗作为《核不扩散条约》（NPT）成员国对不扩散核武器的长期承诺，同时强调其他成员国应充分尊重伊朗作为NPT成员国和平利用核能的权利。因此，我们对总干事格罗西2025年4月16日的德黑兰之行表示欢迎，并承认伊朗与国际原子能机构秘书处之间持续的合作与互动。