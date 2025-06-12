伊朗警告：联合国若重启制裁，或将退出《不扩散核武器条约》

本社讯- 伊朗常驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊尔瓦尼周三向安理会提交正式信函，重申伊朗伊斯兰共和国此前的警告：将采取“对等回应”措施，包括“根据该条约第十条启动退出NPT的程序”。



此番警告正值英国、法国、德国（统称E3）联合美国在维也纳国际原子能机构理事会上推动对伊朗的决议草案之际。据维也纳外交人士透露，原定于周三进行的表决因时间限制推迟至周四。



该决议依据国际原子能机构近期发布的报告，指控伊朗未就所谓“未申报的核活动”与联合国核监督机构开展合作。若决议获得通过，可能为恢复联合国制裁铺平道路——这些制裁曾依据《联合全面行动计划》（JCPOA）予以解除——而作为核协议配套文件的联合国安理会第2231号决议中的关键条款将于今年10月到期。



伊朗官员则驳斥国际原子能机构的相关调查结果，称其“出于政治动机”并依赖包括以色列政权在内的敌对情报来源。他指责英、法、德三国正在将“快速恢复制裁机制”（即《联合全面行动计划》中允许在伊朗被认定违约时自动恢复联合国制裁的条款）加以武器化，借此向正在与美国就潜在替代协议进行谈判的德黑兰施压——华盛顿曾于2018年单方面退出该协议。



E3本周在联合声明中重申外交承诺的同时，明确表示，若伊朗违反《不扩散核武器条约》所规定的保障监督义务，将采取相应措施：若未能达成令人满意的协议，E3将考虑启动“快速恢复制裁机制”，以应对可能对国际和平与安全构成的威胁。”



伊朗常驻联合国大使伊尔瓦尼在致安理会的信函中谴责E3此举，称其为“缺乏法律依据、政治后果严重的鲁莽行径，势将对地区及国际和平与安全造成系统性破坏”。