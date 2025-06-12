伊朗外长在第二十二届奥斯陆论坛阐述伊朗对地区及国际局势的立场

本社讯- 伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格齐在谈及巴勒斯坦领土长达八十年的被占领状态及犹太复国主义政权对巴勒斯坦人民的暴行时强调，西亚地区的新未来唯有通过巴勒斯坦问题持久及公正的解决方能开启。



阿拉格齐外长谴责以色列政权的盟友与该政权的罪行共谋，并指出：国际社会过去八十年最大的失败在于未能实现正义并保障巴勒斯坦人民的基本人权，这正是西亚地区持续紧张、危机与不稳定的根源。



他在阐明伊朗伊斯兰共和国对巴勒斯坦问题的立场时强调，伊朗在巴勒斯坦问题上的一贯政策是支持巴勒斯坦人民行使合法自决权，反对殖民占领与种族灭绝，并支持依据巴勒斯坦原住民意愿建立统一的巴勒斯坦国。



伊朗外长在阐述伊朗政府的地区政策时表示，过去十个月，德黑兰与周边及地区国家开展的高层密集互访与磋商表明，伊朗致力于通过增强区域国家间的互信与合作，实现内生性集体安全，以确保实现全面、持久的安全局势。



阿拉格齐在简要回顾伊美当前谈判进展时指出，如果各方聚焦于有效解除对伊朗人民的非法制裁，若谈判旨在确认伊朗核计划的和平性质，则协议不仅是可能的，而且可以迅速达成。