伊朗下令新建铀浓缩设施 以回应国际原子能机构“具有政治动机”的决议

本社讯- 伊朗外交部与原子能组织在联合声明中表示，“伊朗伊斯兰共和国不得不对这一政治性决议作出回应。”



声明补充称，伊朗原子能组织主席已下令在一处安全地点新建铀浓缩设施，并将福尔多浓缩厂中的第一代离心机更换为先进的IR-6型机组。



该决议由美国、法国、英国和德国支持，并于周四在国际原子能机构理事会获得通过。决议依据该机构近期报告，指控伊朗在所谓“未申报的核活动”问题上未与联合国核监督机构开展合作。



决议指控伊朗未履行《不扩散核武器条约》（NPT）规定的保障监督义务，这是联合国核监督机构二十年来首次正式认定伊朗违反相关条款。



此举可能为恢复联合国对伊朗制裁铺平道路——这些制裁曾依据2015年《联合全面行动计划》（JCPOA）被解除。



伊朗外交部与原子能组织在联合声明中驳斥该决议，称其为“缺乏技术或法律依据的、被反复利用的政治工具”，并强调：“伊朗始终恪守保障监督义务”，指出国际原子能机构从未发布任何报告证实伊朗存在核材料或核活动的转用途径。



声明同时批评国际原子能机构的最新报告“完全政治化且带有明显偏见”，指出决议内容甚至与该机构自身的调查结论相互矛盾。声明指出，提案国重启了数十年前的旧指控——部分可追溯至25年前——而这些指控早已依据国际原子能机构2015年11月通过的决议被正式结案。该决议明确确认，机构根据联合国安理会第2231号决议，承担监督和核查伊朗履行《联合全面行动计划》（JCPOA）核承诺的职责。



该声明指出，“这四个国家在采取上述行动的同时，却对犹太复国主义政权长期游离于《不扩散核武器条约》（NPT）体系之外，以及其持续推进的大规模杀伤性武器（包括核武器）研发计划保持沉默，也并未对该政权威胁攻击NPT成员国和平核设施的行为采取任何实质性应对措施。”



声明强调，该决议严重损害了国际原子能机构的公信力与中立性，将该国际组织的政治倾向暴露无遗。



该决议出台之际，伊朗与美国自今年四月起正就一项替代《联合全面行动计划》（JCPOA）的新核协议展开谈判——原协议因2018年美方单方面退出而陷入停摆。