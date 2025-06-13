伊朗外交部严正声明：犹太复国主义政权侵略离不开美国支持

今日凌晨，犹太复国主义占领政权悍然侵犯伊朗神圣领土完整和国家主权，对我国多个目标发动袭击，包括德黑兰及部分城市的居民区。此的次野蛮行径导致多名捍卫国家尊严与科技发展的忠诚爱国者及其他无辜平民不幸遇难。



外交部向最高领袖阁下及伊朗人民祝贺并真诚哀悼这些在犹太复国主义政权不可饶恕的罪行中为国捐躯的祖国捍卫者与服务者。



犹太复国主义政权对伊朗伊斯兰共和国的袭击公然违反《联合国宪章》第2章第4条关于禁止使用武力的规定，构成对国家主权和领土完整的公然侵犯。根据《联合国宪章》第51条赋予的固有自卫权，伊朗保留采取一切必要措施进行合法自卫的权利。伊朗武装力量将依照国际法准则，以相称、必要的方式坚决捍卫国家主权。



伊朗伊斯兰共和国作为《联合国宪章》创始会员国，始终恪守预防侵略、维护国际和平与安全的宗旨，现严正敦促联合国安理会立即采取行动，应对犹太复国主义政权这一破坏国际和平与安全的侵略行径，并呼吁安理会主席及成员国尽快就此采取行动。



外交部同时提醒联合国秘书长应依照《联合国宪章》履行职责，并呼吁其立即就此采取行动。



伊朗呼吁所有联合国会员国——特别是地区国家、伊斯兰国家、不结盟运动成员国及所有致力于维护国际和平安全的国家——立即谴责这一罪恶侵略，并采取紧急集体行动应对这一严重威胁世界和平安全的危险行径。



犹太复国主义政权对伊朗主权的侵略行径所引发的一切严重后果及广泛影响，将由该政权及其支持者承担全部责任。



犹太复国主义政权对伊朗的侵略行动不可能未经美国的协调与授权。鉴于此，作为该政权主要支持者的美国政府，也必须对犹太复国主义政权的危险行径所产生的一切后果负责。