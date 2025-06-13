伊朗伊斯兰共和国政府声明：我们不是战争的发起者，但这场故事的结局将由伊朗书写 

奉普慈特慈的安拉之名



尊贵伟大的伊朗人民：



犹太复国主义政权对我国发动的夜间侵略，导致我国公民、将领和杰出科学家殉难，这充分证明，这个非法政权不遵守任何国际规则和法律。在包括西方所谓人权和国际法捍卫者在内的全世界众目睽睽之下，他们公然无耻地实施暗杀，点燃战火。



在伊朗核问题外交进程推进之际，这种怯懦的夜间袭击，恰恰表明了该政权对伊朗说服力和防御能力的恐惧。我们伊朗人虽然在过去二百年从未主动挑起过任何战争，但在保卫祖国方面从未有过丝毫犹豫。



以色列对伊朗领空的侵犯和对伊朗将领的卑劣暗杀，证明该政权本质上是恐怖主义。



如今，我们全体伊朗人民、政府和执政者，比任何时候都更应该大声地疾呼犹太复国主义者的恐怖主义和侵略本质，我们将复仇与防卫视为合法权利，摒弃一切政治分歧，比以往更加团结一致，坚决回击这个杀害儿童、奉行恐怖主义的政权。



保卫这片土地、领空、儿女、将领、科学家和所有公民，是伊朗伊斯兰共和国政府及其武装力量的责任和义务，我们绝不会在这方面有丝毫退缩。



面对这样一个野蛮政权，我们必须用实力说话。现在全世界更清楚地理解伊朗坚持铀浓缩权利、核技术和导弹能力的立场。敌人让我们的无辜和正义得以昭示——谁才是侵略者，哪个政权才是地区安全的真正威胁。



伊朗伊斯兰共和国政府已从此刻起启动必要的防御、政治和法律行动，定要让非法的以色列后悔莫及，让犹太复国主义者夜不能寐。



我们将为每一位烈士报仇，将侵犯伊朗国家主权的行为转化为占领者以色列不可饶恕的罪孽。



我们呼吁联合国安理会捍卫其信誉与存在价值，以阻止国际体系崩溃。但我们不会坐等这些机构行动。正如革命领袖所说："凭安拉的意欲，伊斯兰共和国武装力量的铁拳绝不会放过他们。"复仇的时刻即将来临。



这是一个民族、一个政府的声音，我们让世界见证：我们不是战争的发起者。

但这场故事的结局将由伊朗书写......



伊朗伊斯兰共和国政府

2025年6月13日