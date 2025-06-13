多国谴责犹太复国主义政权对伊朗的侵略袭击

本社讯- 阿曼谴责以色列对伊朗发动军事袭击，强调犹太复国主义政权应对“局势升级及其一切后果”承担全部责任。



古巴与委内瑞拉强烈谴责犹太复国主义政权于周五凌晨对伊朗多地实施的袭击，指出该行径严重威胁全球和平与稳定。



沙特阿拉伯外交部发表声明称，“我们强烈谴责以色列对兄弟国家伊朗伊斯兰共和国发动的公然袭击。”



印度尼西亚外交部发表声明，强烈谴责犹太复国主义政权对伊朗发动的侵略性军事袭击。



日本外相上川阳子表示，“强烈”谴责以色列对伊朗实施的空袭。



巴基斯坦外交部发声，谴责以色列对伊朗伊斯兰共和国发动“无理”且“非法”的侵略行为，并强调伊朗依据《联合国宪章》第51条享有正当自卫权。



马来西亚政府在声明中将犹太复国主义政权对伊朗的袭击定性为“犯罪性质、肆意妄为，且严重威胁地区稳定”的行径，并以最强烈的措辞予以谴责。



阿拉伯联合酋长国强烈谴责犹太复国主义政权对伊朗发动的军事袭击，并对当前紧张局势持续升级及其对地区安全与稳定构成的严重影响表示深切关切。



中国就以色列对伊朗的侵略袭击表示“深切关注”，并谴责其对伊朗主权的“严重侵犯”。