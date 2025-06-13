伊朗总统：伊朗伊斯兰共和国将以正当且有力的回应，使敌人对其愚蠢行径深感懊悔

本社讯- 伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬周五中午就犹太复国主义政权昨夜的暴行发表声明强调，伊朗伊斯兰共和国正当且有力的回应，必将使敌人对其愚蠢行径追悔莫及。他表示：“今日的伊朗人民，比以往任何时候都更需要团结、互信与统一。在安拉的援助下，我们必将凭借这一宝贵精神，向犹太复国主义占领政权的暴行作出强硬、明智且有力的回应。”



声明指出，“此次公然违反一切国际义务的野蛮行径，再次印证了犹太复国主义非法政权建立在侵占、侵略与屠杀儿童基础之上的本质。昨夜的侵略行径向全世界清楚表明，伊朗伊斯兰共和国多年来的立场是正确的——侵略与犯罪已深植于犹太复国主义政权的基因之中。伊朗人民与国家领导人当然不会对此类暴行保持沉默，伊朗伊斯兰共和国将以正当且有力的回应，使敌人为其愚蠢行为付出沉重代价。”



佩泽希齐扬总统强调，“正如伊朗伊斯兰共和国始终为世界与地区和平倾力奉献，并通过长期对话与建立核透明互信机制向世界展示其和平意图，在应对侵略、捍卫国家主权与领土完整方面，我们也必将采取坚决且果断的行动。”

