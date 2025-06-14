伊朗至高领袖发表电视讲话：以色列将付出“惨痛代价”

他指出，“犹太复国主义政权已犯下严重错误，其后果将令该政权陷入绝境。伊朗必须且必将作出强有力回应。”



阿亚图拉哈梅内伊强调，“我们绝不会容忍此类行径。他们必将陷入黑暗深渊。”



他表示，全体伊朗人民都是国家武装力量的坚强后盾，伊朗伊斯兰共和国必将在安拉的援助下，战胜犹太复国主义政权。



领袖向伊朗人民保证：伊朗对以色列的回应绝非儿戏。



犹太复国政权于周五凌晨对伊朗首都德黑兰及其周边地区，以及其他若干城市发动了一系列军事打击。



以色列军方还实施了针对伊朗军事高层的定点清除行动。伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里少将与伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米少将在对德黑兰的袭击中殉职，革命卫队航空航天部队司令阿米尔·阿里·哈吉扎德准将，以及“圣城”作战指挥部司令戈拉姆·阿里·拉希德少将殉难。



周五袭击发生后，伊斯兰革命最高领袖随即表示，以色列政权因袭击伊朗，已为自身注定了“苦涩而痛苦”的命运。



随后，领袖迅速任命了新一届军方高层指挥官。

