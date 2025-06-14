伊朗武装部队开始军事回应

本社讯- 此次打击发生在以色列政权无端侵略并袭击伊朗境内多个目标的数小时之后，其袭击范围包括居民区。



伊朗的反击行动在毫无预警的情况下展开。影像资料显示，多枚导弹突破以色列防空系统，精准命中既定目标并引发剧烈爆炸。特拉维夫和被占领圣城的部分地区夜空中腾起的巨大火球照亮了整个天际。



伊朗伊斯兰革命卫队在袭击开始后发布简短声明称，包括军事基地和空军基地在内的数十个以色列目标正在遭受精确打击，更多详细信息将随后公布。



周五凌晨，犹太复国主义政权对伊朗首都德黑兰及周边地区，以及其他多个伊朗城市发动了一系列军事打击。与此同时，鉴于伊朗可能采取的毁灭性军事回应行动，以色列战争部长卡茨宣布巴勒斯坦被占领土进入紧急状态。

