《盖迪尔朝圣文》由伊斯兰先贤、穆罕默德先知后裔中第十任伊玛目阿里·本·穆罕默德·哈迪（愿主赐福于他）传递，专为纪念盖迪尔节而作。这篇庄重的祷文不仅赞颂了阿里精神品质，更深刻展现了神圣委任、领导权威以及家族传统在伊斯兰文化中的重要地位。



该文本由阿卜杜拉·本·穆罕默德·奥兹迪从伊玛目哈迪处转述，传承链条清晰且权威。著名学者赛义德·伊本·陶斯将其收录于《朝圣者之灯》等多部经典著作中。传统上，盖迪尔节当天在纳杰夫伊玛目阿里陵墓旁诵读此文被视为重要的文化仪式，远距离诵读亦具同等文化意义和精神价值。



《盖迪尔朝圣文》结构严谨，内容丰富，融合了深厚的宗教哲理与文学美学：



- 以庄严问候开篇，强调阿里作为神圣托付者的崇高地位，这种地位源自神圣启示，而非世俗选举。



- 广泛引用《古兰经》中多处经典经文，体现文本与伊斯兰教义的紧密联系。例如：



- 宣布章（5:67）“使者啊！传达你主降示于你的……”被解读为先知在盖迪尔日对阿里的任命；



- 监护章（5:55）“你们的监护者只是真主、其使者和那些在礼拜时施予天课的人……”指阿里在礼拜中施予天课，彰显其独特权威；



- 宗教完成章（5:3）“今日我已为你们完成宗教……”明确关联盖迪尔事件与阿里的领导地位；



- 纯洁之章（33:33）“真主确愿除去你们的污秽……”用于彰显圣裔之纯洁与真理性，引导读者回归经文本义。



祷文核心内容概述



祷文全面回顾了盖迪尔事件的全过程，生动描绘了先知的宣告、支持者的誓言，以及历史进程中的复杂变迁，体现了对正义与领导权的坚定维护。



祷文赞颂了阿里的人格品质和奉献精神，突出其深厚的知识、虔诚的信仰、公正的品格以及无私的奉献。



结尾部分表达了对追求正义与真理者的祈愿，期盼他们坚定信念，远离一切破坏社会和谐的行为。



具体内容包括：



首先，祷文强调阿里（愿主赐福于他）为真主直接任命的领导者，其伊玛目身份非出于民意或选举。



其次，详细回顾盖迪尔事件，从先知的布道、众人誓言效忠，到先知离世后的背弃，完整呈现历史脉络。



再次，赞颂圣裔家族的德行与受难，特别是阿里的知识、敬主、无私与公正，揭示其面对历史歪曲与权力篡夺的坚韧。



最后，祷文结尾祈愿所有追随者坚定热爱与忠诚，远离敌对势力，坚守信仰与正义。



《盖迪尔朝圣文》不仅是一篇情感深切的祷文，更是融合理性思考、文化传承与文学艺术的经典文本，象征对正义与真理的坚定追求。多位学者借此文本回应历史争议，阐明领导权的文化基础，巩固社会精神纽带。



在当今世界面临诸多挑战之际，伊玛目哈迪的这部朝圣文为追求正义与和谐的人们提供了精神指引与文化支撑。通过对经典文本的精准引用和深刻解读，它成为理解盖迪尔事件及相关文化传统的重要文献。





本社将于盖迪尔·胡姆节（伊历12月18日）全文刊发《盖迪尔朝圣文》阿中对照版，敬请关注。

