本社讯- 据该政权媒体报道，伊朗第五轮导弹已精准命中太巴列、被占领戈兰高地及下贾利勒地区的若干目标。

上述地区全面拉响红色警报，剧烈爆炸声持续回荡于空中。

犹太复数主义政权媒体承认，由于严格的新闻管制，导弹命中画面至今未能公开。

犹太复国主义政权第11频道亦报道称，巴勒斯坦被占领土北部地区传出多次爆炸声，弹片散落至周边部分定居点。

犹太复国主义政权媒体宣布，伊朗发射的第四批导弹袭击以色列北部地区后，第五批导弹已覆盖以色列全境多个目标。

犹太复国主义政权军方声明称，目前正遭受伊朗新一轮导弹袭击，108个地区已发布红色警报。

该政权军方数小时前在一份声明中宣布，伊朗针对巴勒斯坦被占领土的新一轮导弹袭击已正式展开，呼吁定居者立即前往避难所，并在接到进一步通知前留在安全区域。

犹太复国主义政权境内阵线部门通报称，被占领的圣城、特拉维夫、约旦河西岸的定居点以及数百处其他地点已全面拉响防空警报。

该政权媒体还报道称，多枚导弹已落入特拉维夫及巴勒斯坦被占领土北部地区，巴勒斯坦被占领土中部居民区传出多起剧烈爆炸声。

犹太复国主义政权第12频道证实，一枚伊朗导弹直接命中特拉维夫一栋建筑，造成损毁。

犹太复国主义政权消息人士援引目击者的话称，伊朗发射的一枚导弹击中了巴勒斯坦被占领土中部的一处战略要地。

据希伯来语消息来源报道，有关方报告称，一枚伊朗导弹坠落于太巴列湖南部，另一枚则击中特拉维夫南部一处战略区域。同时，当地消息人士表示，一枚导弹直接命中以色列一座军事基地。

希伯来语消息来源通报称，特拉维夫及其周边地区发生“极其危险的安全事件”，以色列当局呼吁民众继续留在避难所中，等待进一步通知。

6月13日（周五凌晨），犹太复国主义政权对德黑兰及全国多座城市发动恐怖袭击，造成多位军事指挥官、科学家及无辜平民殉难。

针对犹太复国主义政权的这一罪行，伊斯兰革命最高领袖在致伟大伊朗人民的文告中强调：“该政权必须承受严厉的军事回应。伊朗伊斯兰共和国武装部队将在安拉的援助下，对其实施沉重打击。”