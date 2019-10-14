伊朗总统会见巴基斯坦总理伊姆兰·汗 （图）

伊通社（IRNA）克尔曼沙10月14电 伊朗伊斯兰共和国总统哈桑·鲁哈尼（Hassan Rouhani）在德黑兰会见巴基斯坦总理伊姆兰·汗。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼在与伊姆兰·汗会晤时欢迎伊姆兰·汗正式访伊朗并指出，伊巴的友好关系是在两国长期相互支持、密切合作中形成和发展起来的特殊友好关系，得到两国人民衷心拥护和支持。

鲁哈尼强调，伊巴合作不仅造福两国人民，也促进了地区和世界和平、稳定、发展。

伊朗总统说，在也门实现停火是缓解地区紧张局势的第一步，地区安全应当由地区内的国家保障，域外势力介入只会给地区安全造成负面影响。

关于最近伊朗油轮在红海遇袭事件，鲁哈尼表示，伊朗已掌握部分证据，将会通过一系列调查得出最后结论。

伊朗总统发出警告，认为伊朗在油轮遭袭后不做任何反应，这个想法是一个“重大错误”。他说，“如果有的国家认为它可以在该地区制造不稳定，那将是一个彻头彻尾的错误。”

伊姆兰·汗表示，巴基斯坦希望本地区的一些分歧，包括伊朗与沙特阿拉伯之间的分歧，可以通过对话和谈判解决。

巴基斯坦总理说，我们愿意在推动谈判、缓解紧张局势、促进地区稳定等方面扮演积极角色。

他还提到，美国总统特朗普也希望巴基斯坦能帮助促成美国与伊朗间的对话。