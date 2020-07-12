图：伊朗大不里士大巴扎的传统茶馆

伊通社（IRNA）大不里士 07月12电 大不里士大巴扎（Bazare Tabriz）是世界上最美、历史最悠久的巴扎之一，已有六百余年的历史，大不里士大巴扎同时这也是世界最大的室内巴扎。从古以来伊朗人对茶感兴趣，并且大不里士巴扎里也能看到不少传统式的波斯茶馆。和旧时代的中国茶馆一样，伊朗茶馆也不仅仅是个喝茶的地方。走进茶馆，很快便听到棋子碰击之声，两个老大爷正对对着黑白格子凝神对弈。

伊朗人喝茶讲究，烹茶的器具同样风格独特。有别于其他民族，伊朗人喜欢在茶泡好之后把茶壶放在特制的茶炉上继续煨着。茶炉形似奖杯，中空注水，炉子下面有热源加温。随着温度升高，炉子里的水汽从气孔喷出，不一会茶壶便结满水珠。伊朗人相信，这样做既可给茶水保温，更能通过熏蒸将茶水的香气最大限度地释放出来。不过熏茶过程本身倒十分赏心悦目。炉水沸腾之前，炉子顶着茶壶，露着纤腰，一副婷婷玉立的模样。沸腾以后，炉子伴着蒸汽挥发的节奏轻轻摆动，仿佛是个高兴至极的孩子，手舞足蹈个不住。看着这样活泼的茶具，饮者的兴致也被连带着鼓舞起来，个个笑逐颜开——这种视觉上的欢愉，也算是伊朗式茶道的特色之一吧。伊朗茶暖胃，伊朗茶背后的人情味更是暖心。