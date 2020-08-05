摄影组图：伊朗尔米亚湖上的火烈鸟

伊通社（IRNA）大不里士 07月12电 大不里士大巴扎（Bazare Tabriz）是世界上最美、历史最悠久的巴扎之一，已有六百余年的历史，大不里士大巴扎同时这也是世界最大的室内巴扎。从古以来伊朗人…