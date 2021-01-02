图：2021德黑兰圣萨尔基斯大教堂举行圣诞节庆祝活动

2021年1月2日 下午10:49
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伊通社（IRNA）德黑兰01月02电 最近伊朗首都德黑兰市基督教堂举行圣诞节庆祝活动，首都基督教信教群众欢聚一堂，以该教堂教职人员牧师祈祷、正道、唱诗班奉献精彩歌舞表演的形式，隆重庆祝基督教重大的圣诞节日的来临。
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