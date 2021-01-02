图：2021德黑兰圣萨尔基斯大教堂举行圣诞节庆祝活动

伊通社（IRNA）德黑兰12月31电 如果在世界上确实有一个社会可以与波斯相比较的话，那么这个社会就只能是中国。我当然也没有忘记使中国人有别于波斯人的许多差异。这是一个具有独自特点、特殊的心理和特殊景…