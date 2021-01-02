图：伊朗德黑兰标志性建筑上演灯光秀 纪念国家伟大烈士

2021年1月2日 下午10:58
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伊通社（IRNA）德黑兰01月02电 在伊朗伟大将军苏莱曼尼烈士被美国暗杀周年之际，伊朗首都德黑兰标志性建筑自由塔上演灯光秀，纪念烈士将军。 2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。
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