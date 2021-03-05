图说伊朗最具特色的博物馆——德黑兰地毯博物馆

伊通社（IRNA）德黑兰03月05电 地毯是世界范围内具有悠久历史传统的工艺美术品之一，伊朗被认为是地毯编织艺术的发源地，地毯不仅代表着伊朗悠久浑厚的文化，也是波斯文明的象征，因而伊朗特意建造了一个地毯博物馆，将精美的地毯展示给世界各地的游客。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗地毯博物馆坐落于伊朗首都德黑兰，成立于1976年，收集和展出了伊朗18世纪至今的各种波斯地毯，俨然一个地毯的天堂，是由伊朗皇后法拉赫•巴列维(Farah Diba Pahlavi)设计的。地毯博物馆是伊朗历史、文化和艺术的最杰出代表，展览面积可达3400平方米，收藏了18世纪至20世纪伊朗各地生产的地毯珍品千余件，记录了当时的社会生活、战争、人物等。博物馆内珍藏着伊朗不同时期、不同地区编织的各种古老的手工地毯，做工细腻、精美绝伦，这些地毯在用色、图案和编织技法各有特色。

传统波斯地毯的图案以象征天堂的繁花蔓枝、各种清真寺庙建筑、浩大的宫廷和狩猎场面，以及宗教图腾最具代表。从各式各色的波斯地毯中，参观者能够看到伊朗传统文化的精髓和外来文化对伊朗文化的影响。

除了展示各种各样的地毯外，馆内还展示着地毯的染色原料，如石榴皮、靛青、核桃壳、钾矾和木樨草等，以及编织地毯用的工具，如钩针、剪子和针排等。