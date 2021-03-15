图：伊朗外交部举行波斯新年联欢会 各国使节共贺“诺鲁兹”

伊通社（IRNA）德黑兰03月14电 最近伊朗首都德黑兰市大学公园举行今年波斯新年彩蛋节，在伊朗艺术家们的指导下，参加活动的艺人们在彩蛋上雕刻各种图案。彩蛋是波斯新年准备的七彩桌之一，象征诞生和创造。…