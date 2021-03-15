图：伊朗外交部举行波斯新年联欢会 各国使节共贺“诺鲁兹”

2021年3月15日 下午11:42
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伊通社（IRNA）德黑兰03月15电 今天下午，伊朗外交部主办的伊历1400年新春联欢会在外交部区举行，多名驻伊使节集中亮相。伊朗外交部部长扎里夫、科学部部长以及伊朗旅游部长出席活动。
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