【图说伊朗新春】“哈菲兹之墓里过波斯新年”

伊通社（IRNA）设拉子03月25电 哈菲兹是十四世纪波斯最著名的抒情诗人，在伊朗有这样一种说法，“除《古兰经》外，每个伊朗人家里都有一本哈菲兹诗集”。由此可见，哈菲兹的诗歌已融入伊朗民众的精神生活，而哈菲兹则是伊朗的“心灵之神”，是“诗人中的诗人”。

伊朗国家通讯社（IRNA）：设拉子是哈菲兹的故乡，诗人去世后也埋葬在这里。如今的哈菲兹墓园更像一座花园，是设拉子及整个伊朗最受民众欢迎的去处之一。哈菲兹陵园花费1936至1938两年时间建成，陵园里最重要的建筑就是哈菲兹墓。这座墓的墓顶是一个用釉砖铺砌成的圆形穹顶，穹顶下面的墓基是用雪花石膏砌成的。在坟墓的前面还有一列20柱回廊。这些柱子的排列方式是向前伸展着的形状，象征诗人展开自己想象的翅膀。

穿过回廊，即可看到一座八角凉亭，这是陵园里另一座非常重要的建筑。凉亭里有一块玉石做的墓碑，墓碑上刻着1773年君王卡里姆汗亲自镌刻的哈菲兹抒情诗，凉亭有花样繁复的顶。到陵园缅怀诗人的伊朗人，都会到这块墓碑跟前，一边用手抚摸着墓碑，一边默默诵读《古兰经》。这种缅怀方式，在伊斯兰文化里，是人们在为哈菲兹的灵魂祈祷。