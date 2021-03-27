2021年3月27日 下午12:42
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伊朗最高领袖顾问会见中国外交部部长（图）

伊通社（IRNA）德黑兰03月27电 伊朗最高领袖顾问阿里·拉里贾尼在德黑兰会见中国国务委员兼外交部长王毅，就伊中两国合作交换意见。

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