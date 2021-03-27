伊朗总统鲁哈尼会见中国外交部部长（图）

伊通社（IRNA）北京03月24电 中国外交部发言人华春莹说，王毅国务委员兼外长此次访问中东，体现了中方发展同中东国家关系的高度重视，显示了中方对深化双方互利合作的真诚意愿，展现了中方促进中东安全稳定…