2021年3月27日 下午1:11
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伊朗总统鲁哈尼会见中国外交部部长（图）

伊通社（IRNA）德黑兰03月27电 伊朗总统鲁哈尼在德黑兰会见中国国务委员兼外交部长王毅。鲁哈尼强调，高水平的伊中关系是两国的宝贵财富。当前，伊中全面战略合作伙伴关系保持积极发展势头。

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