2021年3月27日 下午2:35
Journalist ID: 3077
News Code: 84275770
0 Persons

伊中外长在德黑兰举行会谈 （图）

伊通社（IRNA）德黑兰03月27电 伊朗外交部部长扎里夫在首都德黑兰同中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。

相关新闻

Your Comment

You are replying to: .
2 + 13 =