图说波斯的玻璃制造技术工作坊

伊通社（IRNA）德黑兰04月06电 伊朗有着许多杰出的传统手工艺品，它们点缀着伊朗的历史与现代。其中比较著名的是伊朗的玻璃艺术，它凭借着高超的技艺、精美的图案、炫丽的色彩和精巧的设计得到了无数艺术家的欢迎与赞赏。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗的玻璃制品历史悠久。早在公元前2000年，伊朗人就会制作小巧而透明的玻璃器皿，如出土的乔加赞比尔时期的玻璃文物。到了伊斯兰时期，伊朗的玻璃艺术在世界玻璃发展史上发挥了承前启后的作用。在7到8世纪，叙利亚地区延续了罗马后期的玻璃熔着装饰，而美索不达米亚地区则流行萨珊玻璃的车刻原纹装饰。它继承、综合、发展了这两种古老的玻璃装饰艺术，并于9世纪前后终于形成了自己的独特风格。这种艺术在塞尔柱时代达到顶峰，并在萨法维时代远销世界各国。
波斯风格的玻璃制品通常是绿色、天青色、浅蓝色或透明略带金色，并在玻璃上雕刻出花纹，制成玫瑰香水瓶、长颈酒瓶、花瓶和碗碟等。现在，伊朗的很多大巴扎都有贩卖玻璃器具的店铺，色彩斑斓的玻璃制品琳琅满目，带你走进闪耀绚丽的奇幻世界。
同时，除了传统的艺术造型外，伊朗玻璃艺术也在随着时代发展，在当代融合了其它艺术手法的特点并结合流行元素，配合上艺术家们独具匠心的创造力，形成了极具当代审美气息的新式玻璃艺术。
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