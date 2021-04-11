韩国总理丁世均抵达德黑兰 (图)

伊通社（IRNA）德黑兰04月11电 韩国总理丁世均于4月11日下午抵达伊朗首都德黑兰，开始对伊朗进行为期3天的访问。访问期间，丁世均计划与伊朗总统鲁哈尼、议长卡里巴夫和最高领袖哈梅内伊顾问拉里贾尼进行会谈。这是韩国总理44年来首次访问伊朗。