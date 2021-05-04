图：设拉子人斋月夜间在诗人哈菲兹陵墓诵读《古兰经》

2021年5月4日 下午4:00
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伊通社（IRNA）设拉子05月04电 伊朗设拉子市著名哈菲兹陵墓在斋月期间，每天晚上举行壮观诵读《古兰经》。按照伊朗斋月习俗，伊朗穆斯林在斋月里要到清真寺里参加集体诵读《古兰经》。 生于公元1315年的哈菲茲是波斯世界最受推崇的诗人之一，“哈菲兹”的意思是能熟背古兰经的人。在哈菲茲圣墓随处可看到他的“粉丝”向他的大理石棺膜拜。在整个伊朗哈菲兹的地位就像中国的李白、杜甫，虽然历史翻转近800多年但他们却传承了哈菲兹的精神，并还将永远流传。
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