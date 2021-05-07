2021年5月7日 下午1:55
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国际耶路撒冷日——伊朗多城发生反以色列示威：高喊反美口号 焚烧以色列国旗

伊通社（IRNA）德黑兰05月07电 今日是“国际耶路撒冷日”，因为疫情的影响伊朗政府取消今年全国的游行活动但是数百伊朗民众自愿地走上首都德黑兰以及其他城市街头，抗议以色列对巴勒斯坦的军事镇压，同时呼吁民众积极声援巴勒斯坦人民；他们高喊反美口号并焚烧以色列国旗。

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