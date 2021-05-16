伊朗阿勒布尔兹省爆发反以色列游行（组图）

伊通社（IRNA）阿勒布尔兹 05月16电 最近全球多地爆发反以色列活动谴责该政权“野蛮”空袭加沙并要求立即停止；与此同时位于伊利首都德黑兰西部的阿勒布尔兹省（Alborz）的公民通过举行反以色列的游行谴责犹太复国主义对巴勒斯坦无辜平民的罪行。
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