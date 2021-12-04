图说伊朗美丽古都伊斯法罕之迷人秋景

伊通社（IRNA）伊斯法汗12月04电 进入十二月中旬以后，伊朗古都伊斯法汗的秋色日渐浓郁，一波波的美景吸引着人们的目光。无论是在市区还是郊区，一幕幕美丽的秋景已经开始逐步的映入人们的眼帘，大家也随之开始抓紧时间赏秋，因为这美景稍纵即逝，再想观赏就要等到明年了。