2021年12月8日 上午1:19
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图说叙利亚外长梅克达德访问伊朗

伊通社（IRNA）德黑兰12月07电 叙利亚外长梅克达德对伊朗进行正式的访问，与伊朗总统、国家最高安全委员会秘书以及外交部部长会谈就双边关心的问题交换了意见。

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