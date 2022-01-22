独家组图：伊中俄三国举行大规模海上军演

2022年1月22日 下午12:28
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伊通社（IRNA）波斯湾01月22电 伊朗与中国、俄罗斯海军在印度洋举行联合军事演习，加强三方合作。伊朗军方在这次演习派出11艘舰艇，俄罗斯则有三艘，当中包括一艘驱逐舰，中国则有两艘舰艇加入，而伊朗革命卫队亦出动多艘小型船只及直升机参与。报道称演习范围覆盖印度洋北部大约1.7万平方公里范围，训练夜间作战、救援任务及灭火能力等。当局其后播放晚间演习时发射机关枪、伊朗及俄罗斯士兵模拟拯救船上人质等片段。
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