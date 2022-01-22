图说伊朗各地举行趣味雪人节

伊通社（IRNA）吉兰01月16电 伊朗北方吉兰省马苏雷村庄（Masouleh）是一年四季都让游客必去的旅游景点。它的历史悠久，建于公元10世纪，以其传统的木制建筑而闻名于世，前院和屋顶为行人区。房屋…