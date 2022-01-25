图说伊朗马赞德兰民族乐器音乐会举行

2022年1月26日 上午12:24
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伊通社（IRNA）德黑兰01月25电 最近伊朗北部马赞德兰省(Mazandaran) 的民族乐器音乐会——他巴黎之声（Avaye Tabari）在首都德黑兰的团结大厅圆满举行。
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