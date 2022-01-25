图说伊朗马赞德兰民族乐器音乐会举行

伊通社（IRNA）德黑兰08月20电 元月十日即侯赛因殉难这天，悼念活动进入高潮。成千上万的人都参加纪念活动，他们身着黑衣，头缠写有赞词的条带，由各社区或清真寺组队，在大街小巷展开轰轰烈烈的游行，有的…