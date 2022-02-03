​43年前，伊朗爆发伊斯兰革命：伊通社图片带你回到1979年的伊朗

2022年2月4日 上午12:20
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伊通社（IRNA）德黑兰02月03电 1979年1月16日，伊朗国王在伊斯兰革命期间逃离伊朗。伊斯兰革命始于人们对政府奢侈，腐败和个人权利压制的愤怒，外流亡了十五年的阿亚图拉·霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）回到德黑兰，成立了以伊斯兰教什叶派政教合一的伊斯兰共和国，伊朗巴列维君主（Mohammad Reza Pahlavi）领导的伊朗君主立宪政体被推翻。
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