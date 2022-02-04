2022年2月4日 上午11:29
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组图：第40届伊朗曙光戏剧节

伊通社（IRNA）德黑兰02月04电 由伊朗文化部、国家戏剧家协会、等伊朗有关部门联合举办的第四十届曙光（Fajr）国际戏剧节，于02月01日在首都德黑兰以及伊朗其他城市举办。

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